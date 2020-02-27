Коронавирус SARS-CoV-2. Украина пока не планирует эвакуировать своих граждан из Италии

27.02.2020, 13:31, Новости дня

Речи об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет из-за распространения там коронавируса SARS-CoV-2 пока не идет. Об этом 27 февраля LB.ua сказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

Он добавил, что консульская служба находится на постоянной связи с находящимися за границей, в том числе и в Италии, украинцами.

Коваленко подчеркнул, что все просьбы граждан Украины учитываются.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли.

По состоянию на 27 февраля количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии возросло до 474, 12 человек погибли. Среди заболевших есть одна гражданка Украины.

На территории Украины заболевших нет. 20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области из Китая эвакуировали 45 граждан Украины и 27 иностранцев, все они 14 дней должны находится на обсервации.

В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.