Почему преследование Свидетелей Иеговы в России не прекращается?

27.02.2020, 13:31, Новости дня

Репрессии против Свидетелей Иеговы в России несмотря на протесты общественности – как международной, так и внутри страны – не ослабевают, о чем свидетельствуют регулярные сообщения СМИ.

В феврале нынешнего года в находящуюся в Оренбурге Исправительную колонию № 1 (начальник учреждения – майор внутренней службы Александр Гребенников) поступили пятеро верующих из Саратова, осужденных к тюремному заключению на сроки от 2 до 3,5 лет. При «прописке» охранники их избили дубинками и ногами.

В результате один из них, Феликс Махаммадиев, угодил на больничную койку с повреждением легкого. Причем медицинский осмотр пострадавших врачами был проведен только на следующий день, а бригаду скорой помощи Махаммадиеву вызвали лишь после того, как он оговорил себя, написав, что «ударился в туалете». В больнице ему сделали операцию, вставив в легкое дренаж для отвода жидкости. Кроме того, у верующего непереносимость глютена, а назначенную врачом специальную пищу сотрудники колонии у него отобрали.

Остальных заключенных отправили в штрафной изолятор по ложным и нелепым обвинениям – например, «за курение в неположенном месте». Абсурдность формулировки очевидна, поскольку Свидетели Иеговы не курят по религиозным убеждениям.

Напомним, год назад пыткам подверглись семь содержащихся под стражей Свидетелей Иеговы в Сургуте. США ввели санкции против причастных к этому следователей. Госдепартамент заявил, что под надзором сотрудников следственных органов проводились допросы, в ходе которых верующих подвергали удушению, ударам электрическим током и жестоким избиениям.

По сообщениям СМИ, проверка по факту произошедшего ведется до сих пор.

По данным российской правозащитной организации «Мемориал», общее число «Свидетелей Иеговы», преследуемых в РФ за свои убеждения, превысило двести человек. Многие из них признаны «Мемориалом» политзаключенными.

В этих условиях «Свидетели Иеговы» все чаще бывают вынуждены уезжать из страны за рубеж.

Директор Института религии и права, старший научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что Свидетели Йеговы стали религиозной группой, на которую российские власти обращают особое внимание, подвергая ее дискриминации. По его мнению, формально это вызвано, безусловно, решением Верховного суда о запрете организаций Свидетелей Йеговы в России в связи с признанием того, что эти организации якобы носят экстремистский характер.

«Опять же даже официальными экспертизами это толком подтверждено не было, – добавил он. – Ну а местные суды неукоснительно следуют решению Верховного суда. При этом парадокс заключается в этом, что само мировоззрение Свидетелей Йеговы, их вероучение и практика веры вне организации формально запрещены не были».

Именно в такой логике и выстраиваются ответы российского правительства Европейскому суду по правам человека на все претензии в контексте проблемы, уточнил Роман Лункин. По его оценке, здесь есть и доля лицемерия, и непонимание самой природы религиозной деятельности, поскольку вся практика вероисповедания и воплощения своей веры для Свидетели Йеговы заключается в том числе и в совместных собраниях.

«А как только Свидетели Йеговы собираются вместе, правоохранительные органы считают, что это возобновление деятельности «экстремистских» организаций, которые были запрещены. Таким образом, проявления жестокости по отношению к верующим является следствием того, что они рассматриваются в рамках уголовных дел и антиэкстремистского законодательства. Получается замкнутый круг», – резюмировал директор Института религии и права.

Еще в 2018 году на заседании Совета по правам человека при президенте Владимир Путин, комментируя ситуацию со «Свидетелями Иеговы», назвал ее «полной чушью» и согласился, что с этим надо разобраться, пообещав переговорить на эту тему с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

«Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю», – сказал тогда Путин.

Но, как показала жизнь, слова президента ровным счетом ничего не изменили. Адвокат, главный редактор журнала «Религия и право» Анатолий Пчелинцев думает, что за этим стоит мощное лобби в правоохранительных органах.

«В частности, в аппарате МВД есть достаточно большой по масштабу департамент по борьбе с экстремистскими преступлениями, – пояснил он в комментарии «Голосу Америки». – Однако фактически его основные функции сводятся к тому, чтобы зачистить религиозное поле, убрать оттуда неугодных, а не бороться с терроризмом и экстремизмом, как я это вижу в силу своего понимания. Это проще сделать».

Поэтому работа департамента преимущественно и сводится к элементарному выкручиванию рук верующим людям, причем одним из самых законопослушных в мире, заключил Анатолий Пчелинцев. Как ему представляется, санкции по отношению к тем, кто грубо попирает права Свидетелей Йеговы, должны стать устойчивой практикой, тогда подобные меры будут действенными.