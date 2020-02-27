Кремль: Путин не планирует встречаться с Эрдоганом 5 марта

27.02.2020, 13:30, Новости дня

Кремль заявил в четверг, что президент Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, несмотря на заявления турецкого лидера о том, что такая встреча вероятна.

Президент Турции заявил в среду, что он, вероятно, встретится с Путиным в Стамбуле для переговоров по Идлибу на следующей неделе.

«Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент. 5 марта у президента Путина другие рабочие планы», – заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами, согласно «РИА Новости».



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