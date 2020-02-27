Муцениеце о разводе с Прилучным: мы навечно связаны

27.02.2020, 13:30, Новости дня

Актриса Агата Муцениеце прокомментировала новость о разводе с мужем, актером Павлом Прилучным. Расставание с супругом она назвала "крахом надежд".

"Я просто женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо законно расторгать брак, – написала она в Instagram. – Люблю его – да! Возрадуются миллионы барышень – да! Провал – нет! Ибо я благодарна за все! Мы навечно связаны, мы написали красивую историю любви".

Артистка обратилась к журналистам, попросив ее не тревожить.

Ранее Прилучный на своей странице в соцсети заявил о разводе с женой.

"Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать", – написал он, добавив, что они с Агатой несмотря ни на что остаются родными людьми.

Позже актер опубликовал в Instagram фото сына, назвав его своим другом и опорой в непростое время.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемочной площадке сериала "Закрытая школа". У них двое детей — Тимофей и Мия.

В 2017 году семья артистов поучаствовала в программе Тимура Кизякова "Когда все дома" на канале "Россия 1".

 



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