Михаил Погребинский прокомментировал слова Елены Зеркаль о «красных линиях» Украины и РФ

27.02.2020, 13:30, Разное

Украинский политолог Михаил Погребинский высказался о ранее прозвучавшем мнении экс-сотрудника МИД страны Елены Зеркаль, рассказавшей о «красных линиях» между РФ и Украиной. По мнению эксперта, эти слова не имеют значения для Владимира Зеленского.

Ранее занимавшая должность заместителя руководителя МИД Украины Елена Зеркаль пояснила о «новой эре» в отношениях между Москвой и Киевом. По ее словам, обеим государствам необходимо хорошо подумать, что могло поспособствовать нормализации их связей. «Проблема сама по себе не исчезнет», считает дипломат, отметив при этом, что спорные вопросы нужно решить в полной мере, или они будут только накапливаться и набирать обороты, ведь предыдущая власть делала все возможное, чтобы избежать контактов с РФ. Владимир Зеленский, став президентом Украины, пытается восстанавливать отношения с соседней страной. Зеркаль уверена, что такая политика может привести к нежеланию Запада выдавать денежные гранты Украине.

Слова экс-сотрудника МИД прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский. Он заявил, что Зеркаль больше не влияет на политические процессы в стране, так как уволилась из ведомства, при этом она пользовалась уважением только среди сподвижников Петра Порошенко. Высказываясь о «красных линиях» в отношениях РФ и Украины, эксперт отметил, что дипломат находилась в русофобских структурах, представители которых считали, если Киев восстановит связь с Москвой, то больше не увидит гранты от Запада, передает «ПолитЭксперт». Ее высказывание не играет роли для Владимира Зеленского и рядовых граждан государства, уверен Погребинский.