Пылесос и кандидатская диссертация: что забыли россияне в поездах в 2019 году

27.02.2020, 13:26, Разное

Российские железнодорожники рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в вагонах за прошедший год. В общей сложности, в поездах нашли более тысячи забытых предметов, сообщает «Подмосковье сегодня».

Чаще всего сотрудники транспортных служб находили рюкзаки, сумки, одежду и документы. Однако встречались и уникальные находки: среди них оказалась сумка с 250 тысячами рублей внутри, кандидатская диссертация, скрипка, пылесос и рассада.