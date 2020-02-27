Пылесос и кандидатская диссертация: что забыли россияне в поездах в 2019 году

27.02.2020, 13:26, Разное

Российские железнодорожники рассказали о необычных вещах, оставленных пассажирами в вагонах за прошедший год. В общей сложности, в поездах нашли более тысячи забытых предметов, сообщает «Подмосковье сегодня».

Чаще всего сотрудники транспортных служб находили рюкзаки, сумки, одежду и документы. Однако встречались и уникальные находки: среди них оказалась сумка с 250 тысячами рублей внутри, кандидатская диссертация, скрипка, пылесос и рассада. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Медики назвали провоцирующие рак и артрит 6 продуктов

24.01 / «Россия постоянно испытывает американцев в Сирии»

16.01 / Заплативший в маршрутке за мать с ребенком 13-летний мальчик стал миллионером

11.02 / В РФ появился Bentley Continental GT с золотой эмблемой

18.01 / Татьяна Кравченко рассказала о сроках выхода 7-го сезона «Сватов»

09.01 / «Помолодел лет на 30»: Ургант кардинально сменил имидж

18.02 / Танцы в стиле тверк: Ирина Шейк зажгла на афтепати показа Burberry

13.01 / Мнение: Послесловие

12.03 / Мнение: Письмо: «Обдаю холодом»

26.05 / В США предлагают хоронить новым, экологичным образом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика