ФСБ задержала группу подпольных оружейников в Свердловской области

27.02.2020, 13:26, Новости дня

В Свердловской области ФСБ задержала нескольких местных жителей, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД РФ пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Подозреваемых задержали по их местам жительства и работы, у них нашли арсенал оружия – 17 единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат АК-74, пистолет-пулемет CZ-25, 15 пистолетов и револьвер (ПМ, ТТ, наган), а также основные части и комплектующие оружия (стволы, барабаны, затворы), приспособление для бесшумной стрельбы, более 250 патронов различного калибра.

Оперативники нашли подпольную мастерскую со специализированным оборудованием по переделке оружия в боевое.

Следственное подразделение УФСБ по региону возбудило уголовные дела по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

В феврале ФСБ пресекла деятельность 39 подпольных оружейников, которые причастны к нелегальному изготовлению боеприпасов и их сбыту в 19 регионах России.



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