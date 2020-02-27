Предполагаемый заказчик убийства Немцова мог посещать Новый Уренгой, но ФСБ его не задержала — адвокат

27.02.2020, 13:24, Новости дня

ФСБ имела возможность задержать предполагаемого заказчика убийства Бориса Немцова Руслана Мухудинова, когда тот посещал Новый Уренгой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката дочери Немцова Вадима Прохорова.

«По имеющимся у меня сведениям, Мухудинов мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, но ФСБ не нашла в себе силы задержать его», — сообщил Прохоров.

Он добавил, что срок следствия по делу продлен до мая 2020 года, но о каких-либо реальных следственных действиях, направленных на раскрытие преступления, ему неизвестно.

Ранее семья Бориса Немцова заявила, что следствие не делает ничего, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика. По словам адвоката Михайловой, семье неизвестно, происходили ли какие-то следственные действия. Из ответа на заявленное адвокатом ходатайство следовало, что никаких экспертиз не проводилось.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту пять лет назад — 27 февраля 2015 года.

По версии следствия, исполнителями преступления были пять уроженцев Чечни — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного непосредственным исполнителем убийства, к 20 годам колонии строгого режима. Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии строгого режима.

Предполагаемый заказчик убийства — бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Следствие считает, что он заплатил исполнителям не менее 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов объявлен в международный розыск.