Личное: Бытовая пися Маша

27.02.2020, 13:21, Разное

Почти в каждой женщине глубоко внутри сидит бытовая пися. Ну, у кого-то и в самом деле глубоко, а у большинства всё-таки она плавает на поверхности.

Мария Шарапова объявила вчера, чтобы теннис — прощай. Да, так и сказала: «Теннис, прощай! Я пять шлемов взяла, мне хватит».



Фото: Соцсети

Что же стало причиной такого решения? Неужели наша Маша достигла всего, что хотела, в спортивной карьере?

Отнюдь. При виде Серены Уильямс Шарапову как трясло, так и продолжает трясти — ракетка из рук валится, и даже в лучшие годы Маша всегда оказывалась второй.

Так почему же Маша уходит из спорта? Ну, я же говорю: у кого-то бытовая пися — глубоко внутри, а у кого-то не очень.

Почти великая спортсменка Маша Шарапова почти стала лучшей. Но, к сожалению, не стала и теперь уже никогда не станет. Причиной её слабости, усталости, безволия стал — вы не поверите — мужик.

Просто половой мужик, за которого Шарапова собралась замуж.



Не стала лучшей? Зато взамуж пойду. Фото: Соцсети

Я не знаю, кто этот человек. Насколько он хорош, какой длины у него пенис. Да это всё и неважно, будь он самым лучшим мужчиной на свете, никакой мужик всё равно не стоит возможности стать первой.

Желание быть первой, сила, чтобы достичь этого — вот, чего нет у бытовых писей.

Вы бросаете работу, ради декрета. Вы кладёте на карьеру, чтобы прибежать домой и сварить мужу щи. Вы такие женщины-женщины — это вы так считаете, а я уверенно называю вас бытовыми писями.

Особенное зло берёт, когда человеку что-то дано. Играть в теннис, писать тексты, перекладывать скрепки — неважно, что именно. И когда женщина зарывает твой талант в бытовую писю, мне становится очень обидно, и кошки скребут на душе.

Нормальный мужчина так никогда не сделает. А женщины — каждая первая готова променять свой талант, свой успех, свою карьеру, свою искру, данную Б-гом, на бытовой членик мужа.

Разочаровала, Мария. Не хватило воли ни победить Серену, ни взять под контроль свою, извините, бытовую писю.

Впрочем, всем же вам бытовая Мария нравится. Ах, какая женщина, выбрала семью, так и не став первой. Мужчина бы так не сделал, так что даже не открывайте рты о равноправии, писи.