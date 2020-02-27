Ученые из США назвали способ продлить жизнь на несколько лет

27.02.2020, 13:21, Разное

Ученые из США назвали способ продлить жизнь людей с повышенным давлением на несколько лет. Для этого необходимо придерживаться антигипертензивной терапии.

Именно к такому выводу пришли эксперты из Бостона, после изучения 9 тыс. человек в возрасте от 50 лет. У всех было зафиксировано повышенное систолическое давление с минимальным показателем 130 мм рт. ст. и максимальным 180 мм. Испытуемых разделили на группы, в одной из которых путём антигипертензивной терапии удерживали артериальное давление на уровне 120 мм, а во второй придерживались практик, позволяющих снизить показатели до 140 мм. По итогу эксперимента все респонденты показали увеличение показателя средней продолжительности жизни в диапазоне от шести месяцев до трёх лет.

Несмотря на столь многообещающие показатели, учёные всё же не торопятся активно продвигать новую методику продолжения жизни. Всё дело в том, что во время эксперимента изучалась только положительная сторона антигипертензивной терапии. Её безопасность в долгосрочной перспективе, в частности влияние на здоровье почек, ещё предстоит изучить.