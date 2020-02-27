Представлена мобильная платформа Helio P95 от MediaTek

27.02.2020, 13:21, Разное

Тайваньская фирма MediaTek представила новый процессор Helio P95, который предназначается для смартфонов средней стоимости. Новинка поможет гаджетам поддерживать камеры с разрешением 64 Мп.

Новый чипсет MediaTek Helio P95 представляется в составе мобильной платформы шестью ядрами Cortex-A55 и двумя Cortex-A75. В фирме отметили, что ускоритель PowerVR GM 94446 на 10% увеличивает мощность по сравнению с версией P30. Отмечается поддержка до 8 Гб оперативной памяти и присутствие накопителя UFC 2.1.

Изготовители мобильных аппаратов на платформе Helio P95 могут применять в собственной работе экраны, которые имеют разрешение 2520 на 1080 точек, камеры на 64 Мп или сдвоенные датчики 24+16 Мп. Механизм обработки изображений анализирует 14-битные RAW и 10-битные YUV-фотокадры. Блок нейронных вычислений отвечает за создание качественных изображений в условиях плохого освещения, точное определение глубины фото и распознавание в кадре до пяти лиц в одно и то же время.

Тайваньский производитель MediaTek фирменный движок APU 2.0 позиционирует как одно из лучших решений на основе искусственного интеллекта для устройств, которые могут похвастаться наличием технологии 4G LTE. Система MediaTek HyperEngine оптимизирует ресурсы чипсета во время запуска игр. Взаимодействуют с платформой стандарты Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. О дате появления на рынке процессора информации нет.