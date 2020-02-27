Эксперт: Морской запуск «Циркона» остудит пыл ястребов на Западе

27.02.2020, 13:19, Новости дня

«Успешный запуск «Циркона» свидетельствует о способности РФ решать стратегические задачи на море», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Ненашев, комментируя проведение первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с корабля «Адмирал Горшков».

«Демонстрация испытаний «Циркона» свидетельствуют о том, что планы и программы, связанные с перевооружением армии и флота, а также с выполнением гособоронзаказа осуществляются в реальности, а не бумаге. Кроме того, они имеют не только общероссийское значение, но и международное», – подчеркнул председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

«Мы видели в западной прессе немалое количество скептических и даже иронических оценок относительно наших планов. Но теперь все, кто наблюдает за нашим флотом, видят: у нас есть оружие XXI века, которое работает на новых физических принципах. Оно способно решать тактические и стратегические задачи в интересах обороны России. И оно позволяет отсудить пыл ястребов из некоторых стран Запада», – добавил собеседник.

«Кроме того, успешное размещение «Циркона» на «Адмирале Горшкове» говорит о том, что наши предприятия оборонного комплекса успешно решают сложнейшие задачи. Обычно на размещение новой системы вооружений на корабле уходят многие годы, иногда даже десятилетия. А в случае с «Цирконом» справились за несколько лет», – отметил Ненашев.

В свою очередь доктор военных наук Константин Сивков полагает, что успешный запуск «Циркона» имеет большое значение и «позволяет сделать вывод о том, что ракета поступит на вооружение через два-три года».

«И, конечно, наличие у РФ ракет «Циркон» качественно меняет соотношение сил на море в нашу пользу. В первую очередь за счет того, что средства противоракетной обороны американского флота практически не способны ему противостоять», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

Ранее в четверг стало известно о том, что новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». Об этом сообщили источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

Напомним, в январе главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.