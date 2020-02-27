Мнение: Денег нет, но вы держитесь

27.02.2020, 13:12, Разное

О, а вот подоспела иллюстрация к моему посту о Мишустине и больнице в Кургане:

«По данным Счётной палаты, из 116,8 тысячи проверенных детских поликлиник в 30,5% отсутствует водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 41,1% – центральное отопление, а в 35% – канализация. РИА Новости».

Про отсутствие отопления в почти половине (!!) детских поликлиник — особенно потрясло. Это ж не в Африке — это в России. Они там детей прямо в шубах принимают? В общем да — война в РФ еще не кончилась.

Вот более подробная цитата:

«В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, следует из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах (есть у РБК).

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. 14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

В ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, в интервью «Ведомостям» приводила схожие статистические данные за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В нынешнем отчете Счетной палаты также указывается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). По данным ведомства, уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года».

https://www.rbc.ru/society/27/02/2020/5e5652b09a7947159111ffa2