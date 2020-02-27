Новый «Гелик» превратили в суперпикап с дроном и портальными осями

27.02.2020, 13:06, Новости дня

Известнейшее тюнинг-ателье Brabus представило очередную экстремальную разработку на базе культового внедорожника от Mercedes-AMG. В целом все, как обычно: «Гелику» серьезно увеличили проходимость и динамику, снабдив отнюдь не гуманным ценником. Но есть нюанс.

Mercedes-AMG G 63 сменил формат, став полноценным пикапом по имени Brabus 800 Adventure XLP. Инженеры ателье на полметра увеличили внедорожнику колесную базу, самостоятельно спроектировали грузовую платформу и перенесли точки крепления задней подвески. В итоге внедорожник стал длиннее почти на 70 см, но при этом утверждается, что не пострадали ни заводская жесткость кузова, ни пространство салона. Сама же платформа изготовлена из стали и карбона.

В подвеске появились специально разработанные амортизаторы и заново разработанные компоненты (включая новый подрамник на передней оси), и некоторые из них изготавливаются из цельных алюминиевых заготовок методом фрезерования. Заявлено, что дорожный просвет пикапа вырос до 49 сантиметров — в этом заслуга не только огромных колес, но и ступичных портальных редукторов, как у G 500 4×4.

Подвергся доработкам и мотор. Штатный 4,0-литровый V8 теперь развивает 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что позволяет пикапу набирать первые 100 км/ч за 4,8 секунды. Но его максимальная скорость ограничена отметкой в 210 км/ч: это связано с высоким центром тяжести и 22-дюймовыми колесами с вседорожной резиной.

В списке сопутствующего оборудования значатся экспедиционный багажник и «люстра» на крыше, силовые бампера, лебедка, новый аэродинамический обвес, и даже квадрокоптер. Максимальная комплектация пикапа предусматривает оборудование в кузове посадочной площадки для коптера Wingcopter, способного улетать на 120 км со скоростью 240 км/ч. Его предлагается использовать, к примеру, для доставки предметов первой необходимости туристическим группам.

Базовая цена пикапа — 389 831 евро без учета налогов. Кроме того, Brabus выпустит несколько экземпляров 800 Adventure XLP в особом исполнении First Edition, которое оценено в 575 630 евро. А прямо на стенде ателье на международной выставке в Женеве можно будет купить пикап в самой топовой комплектации (в которую как раз и входит коптер) по цене 666 836 евро — без малого 48 миллионов рублей.

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