Звезда «Крепостной» Васько рассказала о муже-тиране, смерти возлюбленного и преследованиях экс-жены ее пассии

27.02.2020, 13:06, Новости дня

47-летняя украинская актриса Наталья Васько рассказала о личной жизни в интервью рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Актриса заявила, что в первом браке испытывала психологическое насилие. По словам Васько, ее первым мужем был пастор, с которым она узаконила отношения, будучи студенткой. Супруг запретил ей работать в театре и хотел, чтобы она сидела дома.

«Я от него никуда не уходила, я просто хотела возвращаться в профессию. Я умирала без профессии, я не могла… Я все умею делать, я готовлю, я не боюсь никакой работы. Но я погибала, я умирала без профессии», – призналась актриса.

Она также рассказала, что случившийся позже роман с работником одного из украинских театров прервала смерть ее возлюбленного.

«Я когда-то встречалась с парнем, но он был немного моложе меня, и не на пару лет, это еще где-то год 11-й или 10-й был. Но там трагическая ситуация: он погиб. Он работал у нас в театре сначала монтировщиком, затем он занимался светом. Я где-то с ним встречалась чуть больше года. И потом произошла трагедия, он погиб. И поэтому это еще долго будет очень болезненная рана», – рассказала актриса.

Сейчас у нее отношения с молодым человеком по имени Андрей. н рассказал, что разведен, у него есть двое детей, которые живут в Донецке. Бывшая жена мужчины заявила, что актриса увела мужа из семьи и что он не помогает своим детям.

Васько рассказала, что бывшая жена ее пассии пишет оскорбительные комментарии под всеми постами, в которых она фигурирует, в том числе присылает гневные сообщения ее окружению.

«Досадно, что наше законодательство не может меня защитить, чтобы никто не имел права обижать мою маму, мою сестру, портить жизнь моим коллегам, пачкать ленты в Facebook, Instagram, страницы в Википедии», – заявила Васько.

Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Она служит в Молодом театре. Лауреат национальной кинопремии «Золота дзига 2017» в номинации «Лучшая актриса первого / второго плана» за роль в фильме «Гнездо горлицы». Известной широкой публики Васько стала после выхода в 2019 году сериала «Крепостная» на канале СТБ.

предпочитает не афишировать личную жизнь. Однако недавно звезда сериала «Крепостная» в рубрике