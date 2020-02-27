Российский боец UFC Евлоев попал в аварию в Таиланде

27.02.2020, 13:06, Новости дня

Мастер смешанных единоборств Мовсар Евлоев, который выступает в американском Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и 7 марта должен был проводить матч против Джамалла Эммерса, попал в Таиланде в автомобильную аварию. Поединок на UFC 248 в Лас-Вегасе отменен.

Российский боец проводил в Таиланде заключительный этап подготовки к бою на турнире в Калифорнии, сообщает издание "Спорт-экспресс". При этом Евлоев на очередную тренировку отправился на мопеде и его сбила машина. Спортсмен получил травмы и был оправлен в госпиталь, после консультаций с руководством UFC принято решение его бой отменить.



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