Умерла бабушка-сказочница, продававшая свои книги на морозе за копейки

27.02.2020, 13:06, Новости дня

В Екатеринбурге на 91-м году жизни умерла сказочница Вера Сибирева, которая продавала свои книги на улице даже в мороз и непогоду. Информация о смерти женщины появилась на странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной ее творчеству.

Сообщается, что сказочница умерла еще 2 февраля.

"У нее были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла, так как хотела закончить книгу о своем военном детстве", – рассказала девушка, которая работает с черновиками писательницы и собирается издать ее книгу.

В марте 2018 года Вера Сибирева стала героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Она рассказала, что торговать книгами приходится на улице, поскольку из местного торгового центра ее выгнали. Также пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, призналась, что часть выручки отдает внучке, оставшейся без родителей.

 



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