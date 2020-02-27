Нашумевшее интервью Суркова у нас почему-то трактуют так, что Россия не собирается возвращать Донбасс. На самом деле, все наоборот

27.02.2020, 13:06, Новости дня

Давайте не блуждать в трех соснах. Нашумевшее интервью Владислава Суркова у нас почему-то трактуют: «Ага! Россия не собирается возвращать Донбасс!».

На самом деле, все наоборот.

Да, кроме оскорблений в адрес Украины, бывший помощник Путина говорит такое:

«– Донбасс вернется в состав Украины?

– У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести».

Но давайте читать полностью. Причиной своего увольнения Сурков называет «изменившийся контекст» по Украине.

«– Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился…».

А потом:

«– Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно».

Он этот «контекст» не расшифровывает, но намекает на того, кто расшифровал правильно.

«– И даже Леша Венедиктов довольно верно изложил. Уже после указа».

Читаем пост Венедиктова:

«Итожим – замена Суркова на Козака на украинском направлении Кремля – это замена концепции «Новороссии» на концепцию возвращения Донбасса Украине, инфицированного российскими интересами (и всем остальным) / «отравленная таблеточка» по выражению одного искушенного дипломата».

Это же, блин, то, что я тут постоянно твержу – Путин хочет всунуть «ЛДНР» в Украину, чтобы ослабить нас изнутри.

Задачей Суркова в предыдущие годы была «Новороссия» – не выгорело. Та самая Украина, которой по мнению пациента «нет», доказала, что этот проект абсолютно неадекватен.

Затем задача изменилась, «ЛДНР» решили не расширять до размеров «Новороссии», а впихнуть обратно ради дестабилизации. Путину нужна вся Украина (разве что без «бандеровского запада»), а не кусочек Донбасса.

Дали «отравленную таблеточку» – стране поплохело, погрязла в противоречиях, в идеале развалилась на части, и снова наступает время российской экспансии.

Но, судя по всему, Сурков с этой задачей справлялся плохо (вспомните «мы так не договаривались!» на переговорах Зеленского и Путина).

А может не особо и хотел справляться («Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном»). Поэтому Суркова сменил Козак. И его задача – впихнуть все ту же «ЛДНР», но со смазкой. Вот и вся история.

Источник: Роман Шрайк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора