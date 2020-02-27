Рубль за кв. метр. В 5 городах Кубани появится льготная программа аренды исторических зданий

27.02.2020, 13:06, Новости дня

На Кубани расширят программу по льготной аренде исторических зданий. В регионе введут будет введен новый механизм "Рубль за квадратный метр", предполагающий минимальную плату за аренду объектов культурного наследия. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на замгубернатора Сергея Болдина. Напомним, накануне он выступил на форуме "Проблемы и перспективы развития исторического наследия городов России" в Краснодаре.

Отметим, эту инициативу уже успешно применили в краевой столице. Однако, по мере того, как специалисты утверждают новые зоны охраны исторических поселений, ее планируют распространить еще на пять муниципалитетов региона. Среди них — Тамань, Сочи, Анапа, Армавир и Ейск.

Согласно новой системе, инвестор получает объект культурного наследия в аренду на 49 лет. Ее стоимость составляет одни рубль за кв. метр площади в год. Обязательным условием для арендатора является реставрация здания за свой счет в соответсвии с проектом, разработанным лицензированной организацией.

Вице-губернатор также уточнил, что кроме ремонтных работ, на протяжении всего срока аренды необходимо будет оплачивать все расходы по содержанию памятников архитектуры.

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ГТРК "Вести Сочи"