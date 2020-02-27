Александр Панайотов о своем участии в «Евровидении»: это вброс

27.02.2020, 13:06, Новости дня

Певец Александр Панайотов опроверг информацию о том, что будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2020". Об этом он написал в Instagram.

"Про Евровидение. Вчера каким-то желтушным нелепым пабликом в "Инстаграм" был сделан вброс о том, что я, якобы, стану представителем от РФ на "Евровидении", – написал он. – А сегодня огромное количество СМИ растиражировали эту фейк-новость, доверившись какому-то неизвестному аккаунту, который хайпит на данном инфоповоде, не имея официальной информации".

Артист заявил, что никаких комментариев по поводу участия в музыкальном конкурсе он не давал, так как сам не владеет никакой информацией на этот счет.

"Я не знаю кто, а главное зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально, то это очень цинично", – написал он.

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в 2020 года Нидерландах. Страна получила право на проведение этого мероприятия после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс. От РФ в конкурсе участвовал певец Сергей Ларазев, занявший третье место.



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