Ростуризм призвал остановить продажу туров в страны с коронавирусом

27.02.2020, 13:05, Разное

Представители Ростуризма призвали российских туроператоров прекратить продажи путевок в Южную Корею, Италию и Иран. В этих странах были зафиксированы вспышки нового коронавируса COVID-2019, сообщает RT.

В ведомстве также обязали поставщиков туристических услуг информировать граждан об эпидемии. Специалисты напомнили, что россияне имеют право отказаться от поездки в неблагоприятные страны и потребовать возмещения ее стоимости в полном размере.