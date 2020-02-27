Российскую армию решили оснастить VR-шлемами для отработки прыжков с парашютом

27.02.2020, 13:05, Новости дня

Российская армия в ближайшие две недели получит 30 комплектов VR-шлемов для отработки прыжков с парашютом, сообщили в пресс-службе компании-разработчика Man & Technologies lab.

В комплект входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и ПО. Всего выпущено 30 комплектов, их рыночная стоимость начинается от 90 тысяч рублей за комплект. Заказчиком выступает ЦНТУ «Динамика».

«Разработчик систем виртуальной реальности DEUS, конструкторское бюро Man & Technologies lab и приборостроительная компания «Тактическое ракетное вооружение» выпустили первую в РФ партию шлемов (30 штук) виртуальной реальности Odin для воздушно-десантных войск РФ. Аппаратный дизайн устройства и само устройство разработано российскими инженерами и построено на собственной программной платформе DEUS. VR-шлемы на данный момент находятся у заказчика, будут переданы в армию для учебных целей в течение двух недель», – сообщил источник РИА «Новости».

VR-шлем весит 340 грамм, обладает разрешением 4K, обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. Он является частью тренажера, на котором ученики военных заведений и военнослужащие отрабатывают десантирование в зоны боевых действий. Специальные крепежи и сиденье имитируют рюкзак с парашютом, вентиляторы, установленные по бокам, – создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения, а шлем виртуальной реальности – в режиме максимальной реалистичности позволяет визуализировать прыжок с парашютом.

«Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker ) от DEUS следит за скоростью движения зрачка и специально ускоряет смену картинки в визуальном пространстве, чтобы таким образом испытуемый тренировал скорость реакций. В режиме виртуальной реальности участник учебного процесса отрабатывает точность высадки: контролирует стропы парашюта, управляет положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия», – пояснили в компании.



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