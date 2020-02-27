В честь дня рождения Татьяна Догилева рассказала о причинах одинокой жизни в старости

27.02.2020, 13:04, Разное

В свой день рождения советская и российская звезда кино Татьяна Догилева рассказала, почему к старости осталась в одиночестве. У перспективной актрисы в молодости было несколько романов, также она дважды выходила замуж, но ее личная жизнь так и не сложилась.

По словам Татьяны Догилевой, первые серьезные чувства у нее возникли к актеру Юрию Стоянову, с которым они познакомили в ГИТИСе. Несмотря на то, что завершились отношения расставанием, актриса до сих пор их вспоминает с положительными эмоциями. Второй роман с осветителем на съемочной площадке Александром закончился свадьбой. Но брак развалился через несколько месяцев, поскольку супруг не был доволен чрезмерной занятостью своей жены, строившей амбициозные планы.

Через 12 лет Татьяна Догилева познакомилась с писателем-сатириком Михаилом Мишиным. В момент их встречи он был еще женат. Однако писатель подал на развод, когда его сын стал более взрослым. На две семьи Михаил Мишин жил почти семь лет. Актриса не отрицала, что она разрушила чужую семью, но сочла их искренние чувства веской для этого причиной. В браке с Мишиным у нее родилась дочь Екатерина, которая на сегодняшний день живет и работает в США.

С 2000 года Татьяну Догилеву начали преследовать проблемы. Сначала у нее умерли родители и старший брат. Позднее актрису почти не приглашали сниматься в фильмах. Из-за этого Татьяна Догилева пристрастилась к алкоголю. Она осознавала свою проблему и согласилась пройти лечение, но после 18 лет брака Михаил Мишин решил развестись. С тех пор Татьяна Догилева живет одна, целиком отдавая себя профессии и дочери.