Участница «Холостяка» Полина Гренц «чувствует себя уютно» с героем шоу врачом-стоматологом

27.02.2020, 13:04, Разное

Одна из участниц шоу на телеканале ТНТ «Холостяк» Полина Гренц пояснила о том, как попала в проект, и о главном герое программы Антоне Криворотове. По словам потенциальной невесты, она удивилась, что в это раз продюсеры позвали не знаменитость, а врача-стоматолога, но при этом она с ним «чувствует себя уютно».
Полина Гренц ведет активный образ жизни. Она снимается в сериалах, поет песни, играет на укулеле (четырехструнная щипковая разновидность гитары), занимается спортом и работает над созданием музыкального альбома, а год назад она завершила писать книгу. Когда актрису пригласили на кастинг «Холостяка», то она сразу же согласилась на предложение.

В интервью сетевому изданию «Телепрограмма» Полина Гренц заявила, что рада тому, как продюсеры шоу «Холостяк» решили удивить участниц, пригласив не актера или певца, а обычного врача-стоматолога. Антон Криворотов успел произвести на потенциальную невесту приятное впечатление. Актриса призналась, она ощутила «исходящую от него энергетику», из-за которой «с ним очень уютно».



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