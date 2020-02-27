Откровение дня: А медведевских никаких нацпроектов не было, в том смысле, в котором мы сейчас это делаем

27.02.2020, 13:03, Разное

Вопрос Путину (https://putin.tass.ru/ru/o-natsionalnykh-proektakh/#translation): «Чем Ваши нацпроекты отличаются от медведевских?»

Владимир Путин: «А медведевских никаких нацпроектов не было, в том смысле, в котором мы сейчас это делаем».

Во как. Триллионы рублей потрачены, нацпроекты (стартовали в 2006) стали «приданым» Медведева, когда его в 2008 сосватали россиянам в президенты, а оказывается, ничего и не было. То есть, как, спохватившись, объяснил Путин, были госпрограммы, «говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению, непонятно было как».

Правда? А Минсельхоз, например, в конце 2007 отчитался, что нацпроект «Развитие АПК» выполнен. А проекты «Здоровье, «Образование» и «Доступное жилье» Медведев продлевал на 2010 -2013 , выделив на это еще 1,4 трлн.

Вернулся в Кремль Путин,  ему сочинили несколько новых проектов. Очевидно, это такой отличный способ освоения бюджетных денег, что «эта музыка будет вечной».

А что там должен почувствовать народ, почти 80% которого и не знает, с чем эти нацпроекты едят, одному Путину известно.

Источник: СерпомПо



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