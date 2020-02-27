В Кремле объяснили выбор даты голосования по Конституции

27.02.2020, 12:58, Новости дня

Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции никак не связан с днем рождения советского лидера Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «ко дню рождения Ленина (…) это никакого отношения не имеет», передает РИА «Новости».

С вопросом о том, как удалось урегулировать недовольства коммунистов по поводу этой даты, представитель Кремля посоветовал обратиться к рабочей группе, отметив, что «вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране».

«С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна», – сказал Песков в ответ на комментарий журналистов, что дата может быть подобрана в связи с окончанием поста.

Также он отметил, что пока Москва не видит оснований для опасения за перспективы проведения 22 апреля общенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

Отмечается, что Кремль ежедневно информируют о ситуации с коронавирусом.

Ранее лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что голосование по вопросу поправки в Конституцию не должно проходить 22 апреля, когда будет отмечаться 150 лет со дня рождения Леина.

До этого было определено время голосования по Конституции. Также сообщалось, что день голосования решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.