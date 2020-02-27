Названо число предотвращенных за год терактов на Северном Кавказе

27.02.2020, 12:58, Новости дня

В 2019 году на Северном Кавказе предотвратили девять терактов и уничтожили 26 террористов, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании во Владикавказе.

«Пресечена деятельность 13 ячеек запрещенной террористической организации «Исламское государство». Ликвидировано 26 террористов, предотвращено 22 преступления террористической направленности, в том числе девять терактов. Задержано 230 боевиков», – сказал Патрушев, передает РИА «Новости».

Он добавил, что приняты меры «по снижению активности» нескольких НКО, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе направленной на разжигание межнациональной розни и создание очагов напряженности, сказал Патрушев, информирует ТАСС.

«Пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало снижению угроз, связанных с проявлениями экстремизма и сепаратизма», – добавил он.

В отношении 10 человек возбуждены уголовные дела за пропаганду радикальной идеологии и сбор денег для террористов. Выявлено 94 преступления, связанных с экстремизмом.

Патрушев перед совещанием возложил цветы к мемориалу «Город Ангелов» в Беслане, посвященному теракту в этом городе.

В январе в Росгвардии сообщили, что в прошлом году было ликвидировано 26 участников террористических ячеек на Северном Кавказе.



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