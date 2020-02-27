Полицейские попытались «разбудить» жителя Иркутска электрошокером. Молодой человек умер

27.02.2020, 12:57, Новости дня

Житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как сотрудники полиции попытались «разбудить» его, применив электрошокер. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на депутата местной городской думы Александра Квасова.

По словам парламентария, инцидент произошел 15 февраля. Поздно ночью Харченко ехал в такси и уснул, водитель не смог его разбудить и обратился за помощью к полицейским. Сотрудники патрульно-постовой службы Анхеев и Любимов решили разбудить мужчину применением электрошокера, в результате гражданин скончался.

После проведенной проверки в отношении полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением спецсредств и причинением тяжких последствий. На данный момент они отстранены от службы и заключены под стражу на 2 месяца.



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