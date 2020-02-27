Мнение: Боевики заняли Саракиб

27.02.2020, 12:54, Разное

Дела для САА в восточном Идлибе осложнились. Ночью боевики зашли со стороны Сармина и Афеса в Саракиб.

К утру они уже выкладывают видео в западной части Саракиба, демонстрируя выход к трассе М-5, которая таким образом снова отрезана. Часть сирийских источников отрицает потерю Саракиба. Тем не менее, сообщения того же ТАСС https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7848949 о полном контроле над городам выглядят по меньшей мере нелепо, с учетом наличия фото и видео со стороны боевиков, подтверждающих ночное продвижение в городе.

И так далее. Если привязывать видео к местности, можно отметить, что как минимум они контролируют северные и западные окраины, а также центр города.

Таким образом, если все происходящее здесь и к югу не договорняк, то для США это достаточно существенная неудача, так как под вопрос поставлен контроль над всей трассой Хама-Алеппо на всем протяжении. Налицо серьезный оперативный кризис.

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