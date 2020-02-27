Путин: Я отказался от двойников

27.02.2020, 12:54, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном 27 февраля, заявил, что в начале 2000-х годов ему предлагали привлечь двойника ради безопасности, но он решил отказаться.

По словам Путина, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно.

«Я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом». – сказал он.

Путин утверждает, что он никогда не привлекал двойников.

ТАСС отмечает, что вопрос о том, есть ли у Путина двойник, является одним из популярных запросов о президенте РФ в интернете.

В сентябре 2017 года российский политолог Станислав Белковский говорил, что в телевизионных сюжетах о поездках по стране Путина иногда показывают его двойников, которых насчитывается около двух десятков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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