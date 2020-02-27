США и Южная Корея перенесли совместные учения из-за коронавируса

27.02.2020, 12:52, Новости дня

Южнокорейские и американские военные объявили в четверг о переносе ежегодных совместных учений из-за опасений вспышки вируса, инфицировавшего военнослужащих обеих стран.

Многие военные были помещены в карантин, а объекты на военных базах – закрыты.

Анализы на новый коронавирус дали положительный результат у двадцати южнокорейских солдат и одного американского военнослужащего в Южной Корее.

Всего в этой стране инфицировано 1600 человек, что стало крупнейшей вспышкой за пределами материкового Китая.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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