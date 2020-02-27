Сирийские повстанцы вернули контроль над городом Серакиб в провинции Идлиб

27.02.2020, 12:52, Новости дня

Поддерживаемые Турцией бойцы сирийской оппозиции в четверг вернули контроль над ключевым городом на северо-западе Сирии, недавно взятым правительственными войсками, и заблокировали автомагистраль, которая связывает Дамаск с Алеппо.

За несколько дней до этого правительство впервые с 2012 года открыло дорогу для движения.

Возвращение Серакиба под контроль оппозиции стало поражением для войск президента Сирии Башара Асада, которые достигли больших успехов в кампании при поддержке России в провинции Идлиб, ставшей последним оплотом повстанцев.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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