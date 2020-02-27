Кремль не связывает нападение на чеченского блогера в Польше с его критикой Кадырова

27.02.2020, 12:51, Новости дня

В Кремле не связывают нападение на проживающего в Польше чеченского блогера Тумсо Абдурахманова с его критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не склонны проводить такие параллели. К сожалению, нападения те или иные на российских граждан совершаются по самым разным причинам. И этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, замечают ли в Кремле, что на критиков Кадырова такие нападения происходят довольно регулярно.

По его словам, безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что было организовано нападение на гражданина России.

«Не думаем, что это важное событие для российской повестки. Ибо, во-первых, это произошло за границей, если я не ошибаюсь, это произошло в Польше. Поэтому если есть соответствующее заявление от потерпевшего, наверное, это будет поводом для разбирательства польских правоохранительных органов», – отметил Песков.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил кровной местью блогеру Тумсо Абдурахманову, который проживает в Польше. Поводом послужили слова Абдурахманова об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове. Однако пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что слова Даудов неправильно перевели.



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