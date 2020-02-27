Грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом

27.02.2020, 12:51, Новости дня

Глава грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал соотечественников отказаться от традиционных поцелуев при встрече – это делают не только женщины, но и мужчины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нас, грузин, характеризует привычка целоваться при встрече. Очень прошу воздержаться от этого. Это касается не только коронавируса, но и любого другого респираторного. Рекомендовано и от рукопожатий воздержаться. Приветствуем друг друга поднятыми руками», – сказал он.

Накануне в Грузии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Он установлен у 50-летнего мужчины, который вернулся на родину из Ирана через Азербайджан. После этого в Тбилиси началась паника – жители скупают в магазинах продукты. В аптеках дефицит хирургических масок.

На заседании правительства в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил, что система здравоохранения готова к вызовам и не следует паниковать. В столице и регионах все готово к возможной изоляции больных.  К выявлению вируса подключена тбилисская лаборатория имени американского сенатора Лугара.

Ранее Грузия закрыла ависообщение с Китаем и Ираном, гражданам страны также не рекомендовано посещать Италию. Усилен контроль на границах страны.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / МВД Украины отреагировало на протесты из-за эвакуированных из Китая

18.02 / Россия решила не запрещать украинцам въезд по внутренним паспортам

14.02 / Лукашенко призвал не заблуждаться насчет бананов

03.02 / Названы финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе

19.01 / Автоновости: Новый внедорожник Suzuki Jimny получит пятидверное исполнение

05.02 / В Минпросвещения назвали зарплату выпускников техникумов и колледжей

06.02 / Далакян – Перес. Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

28.01 / Мать Иссахар приехала к подмосковной колонии дожидаться освобождения дочери

13.01 / На восточном побережье США установилась по-весеннему теплая погода

25.02 / В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае прошел

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика