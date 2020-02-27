Грузинских мужчин призвали отказаться от привычки целоваться друг с другом

27.02.2020, 12:51, Новости дня

Глава грузинского Центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе призвал соотечественников отказаться от традиционных поцелуев при встрече – это делают не только женщины, но и мужчины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Нас, грузин, характеризует привычка целоваться при встрече. Очень прошу воздержаться от этого. Это касается не только коронавируса, но и любого другого респираторного. Рекомендовано и от рукопожатий воздержаться. Приветствуем друг друга поднятыми руками», – сказал он.

Накануне в Грузии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Он установлен у 50-летнего мужчины, который вернулся на родину из Ирана через Азербайджан. После этого в Тбилиси началась паника – жители скупают в магазинах продукты. В аптеках дефицит хирургических масок.

На заседании правительства в четверг премьер-министр Георгий Гахария заявил, что система здравоохранения готова к вызовам и не следует паниковать. В столице и регионах все готово к возможной изоляции больных. К выявлению вируса подключена тбилисская лаборатория имени американского сенатора Лугара.

Ранее Грузия закрыла ависообщение с Китаем и Ираном, гражданам страны также не рекомендовано посещать Италию. Усилен контроль на границах страны.