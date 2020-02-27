Кремль отреагировал на открытие сквера Немцова в Праге

27.02.2020, 12:44, Новости дня

Открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей. При этом в Кремле предпочли бы, чтобы в столице Чешской Республики не забывали про красноармейцев, освободивших город от фашистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом Песков добавил, что в Кремле бы предпочли, чтобы власти Праги не забывали про Красную армию и красноармейцев, которые пожертвовали своей жизнью ради освобождения города от фашистов, передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что у Кремля нет каких-либо инициатив по увековечиванию памяти Немцова.

Отвечая на вопрос о том, насколько считают в Кремле это преступление расследованным, пресс-секретарь президента отметил, что не берется отвечать на этот вопрос, поскольку не знает всех деталей следствия.

«Я просто не располагаю такой информацией», – сказал он.

Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

В понедельник стало известно, что площадь перед посольством РФ в Праге решили назвать в честь Немцова.



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