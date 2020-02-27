Песков рассказал о передаче РФ активов за выплату долга СССР

27.02.2020, 12:44, Новости дня

Практически все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию советскую собственность в обмен на выплату долгов республик, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Однако, по его словам, есть страны, где такая процедура еще не завершена. 

«Это не одна, не две, их чуть больше, но в подавляющем большинстве стран эта перерегистрация уже завершилась», – заключил Песков.

В среду президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию заявил, что РФ выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР.

Напомним, дискуссию о правопреемственности РФ недавно актуализировал судья Конституционного суда Константин Арановский, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что РФ не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. В Кремле с ним не согласились.

Отметим, что РФ выплачивала советские долги даже по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия.



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