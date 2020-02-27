ЕС может ввести санкции против РФ и Китая за кибератаки – СМИ

27.02.2020, 12:42, Новости дня

Европейский союз может ввести санкции против структур, связанных с Россией и Китаем за кибератаки, сообщило 27 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Пять дипломатов рассказали агентству, что обсуждение ограничительных мер начнется уже на этой неделе, но отказались назвать организации, против которых могут ввести санкции, а также инциденты, из-за которых ЕС может пойти на такие меры. 

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 членов ЕС, но, как рассказал Bloomberg дипломатический источник, что в организации существует консенсус по этому вопросу. По его словам, утверждение новые ограничительных мер может занять два месяца. 

По данным агентства, санкции коснутся одно российское и одно китайское юридическое лицо, а также нескольких граждан. 

Эти ограничительные меры могут стать первым случаем применения механизма санкций за кибератаки, который Еврсоюз утвердил в мае 2019 года. 

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов физических и юридических лиц. Европейским компаниям будет запрещено контактировать с включенными в санкционный перечень лицами и компаниями.

В ЕС не раз выражали опасения относительно возможного вмешательства России в европейскую политику путем проведения кибератак. В резолюции Европарламента от 12 марта 2019 года осуждались атаки, проводимые российскими спецслужбами «для дестабилизации инфраструктуры связи и усиления напряженности в странах ЕС».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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