Общество: Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

В интернете гремит скандал, о котором невозможно рассказывать без смеха. Популярный рэп-исполнитель из Нью-Йорка Талиб Квели пытается убедить свою огромную аудиторию в том, что все его коллеги из РФ − нацисты. В качестве доказательств используются кадры из фильмов и фотографии Михаила Боярского, но в целом эта история обнажает серьезную проблему нашей внешней политики.

Началась эта удивительная история с русофобским оттеком с обычного для современных США разговора о «белых привилегиях».

Борьба американских негров за свои права имеет долгую историю и актуальна по сей день: в качестве примера можно взять ситуацию в сфере образования или безнаказанные убийства полицейскими невиновных, вызвавших подозрение только цветом своей кожи.

Никакая борьба не обходится без перегибов, поэтому местами правозащитная повестка чернокожих стала напоминать антибелый расизм, местами – борьбу за привилегии, а главное, что стала политическим оружием в руках Демократической партии США. Бывает достаточно любого, даже самого невинного повода, чтобы обозвать оппонента расистом и тем самым обеспечить его травлю.

Иногда это принимает формы «борьбы с врагами народа». А иногда столь нелепо, что просто комично, как и в данном случае.

Несколько дней назад весьма известный и чрезвычайно разговорчивый в твиттере рэпер Талиб Квели написал, что существование белых привилегий может отрицать только белый расист. Это достаточно распространенное для американских леваков и строго обязательное для чернокожих активистов утверждение.

Спорить с этим утверждением можно только для того, чтобы получить ультимативное обвинение в расизме: какие-либо контрдоводы услышаны не будут, это сродни святому закону или неконтролируемой истерике. Очевидно не зная этого, в дискуссию решил вступить относительно известный российский рэпер – I1, заметивший, что в его стране проблема «белых привилегий» по ряду причин (приведены были исторические, хотя есть, например, и этнические) просто не актуальна.

В ответ он получил от Квели прозрачное обвинение в расизме (было заявлено, что такая ситуация в РФ и есть «белые привилегии»), после чего к дискуссии присоединились другие мастера разговорного жанра из РФ. Их американец припечатал другим штампом – назвал тупыми личностями, не имеющими ни знаний, ни опыта, чтобы рассказывать черному про расизм. И понеслось.

Сперва Квели корректно пытались объяснить, что он чересчур категоричен, что он не прав просто по фактам и не представляет себе ситуацию в РФ. Однако звезда проявила упрямство и настойчивость, ввиду чего скоро столкнулась с «русским онлайн-характером», другими словами – с потоком юмора, иронии и того, что называют троллинг.

Например, Квели стали в шутку рассказывать про «русских рэперов-расистов», используя для этого случайные фотографии и даже фотожабы. Например, фотографию известного радикала Тесака выдали за фотографию не менее известного рэпера Оксимирона. А кадр из комедии «Гитлер капут», в эпизоде которой снялся Тимати, предъявили как доказательство неонацистских взглядов последнего.

После того, как кто-то познакомил Квели со снимком, на котором рэпер Виктор СД одной рукой делает жест, похожий на «зигу», а другой приобнимет за плечи артиста Михаила Боярского («MC Kanalya» и «нацист в шляпе» – так его охарактеризовали русские шутники), американца буквально прорвало: он воспринял это все за чистую монету и ринулся в неравный бой.

I found a pic of the racist Russian rapper who is trolling me right now @sdthaking doing a nazi salute. Shocker. Disgusting considering how Nazis treated Russians.

К настоящему моменту эта огненная (как выражаются в Рунете) перепалка длится уже четвертый день, и Квели по-прежнему выкладывает подсунутый ему стеб как свидетельство поголовного расизма российских рэперов («не случайно они сплошь белые», язвит публика).

Это в корне противоречит действительности (для рэперов в РФ характерны как раз антифашистские взгляды) и уморительно выглядит. Однако содержит в себе проблему.

Одним из антироссийских мифов, наиболее активно тиражируемых на Западе, является миф о РФ как этнонационалистическом государстве и русских как нации расистов. В качестве «лыка в строку» используется всё – война в Чечне, конфликт на Украине, инциденты среди футбольных фанатов.

Всего два года прошло с тех пор, как британские СМИ наперебой отговаривали своих читателей, особенно темнокожих, приезжать в Россию на мундиаль, поскольку их там непременно изобьют опасные русские националисты, от которых буквально прохода нет. Кое-кто впоследствии извинялся,

но извинений было значительно меньше, чем голословных обвинений.

В реальности идеи этнического национализма давно и однозначно признаны российской властью опасными для государственности. Президент жестко требует от правоохранительных органов пресекать проявления этнонационализма и неофашизма. Активно применяется статья 282, аналога которой в США в принципе нет.

В общем и целом, взгляд официальной Москвы на этнический национализм очень близок к тому, который исповедуют «прогрессивные круги» на Западе – европейские либералы и американские демократы. Им крайне неудобно признавать такое положение дел в «авторитарной» и консервативной по многим другим вопросам РФ – педалировать миф о националистической угрозе с ее стороны гораздо удобнее, благо он бьет сразу и по России, и по идеологическим оппонентам либералов.

Примечательно, что эта искусственная мифология побудила некоторых ультраправых в США и ЕС относиться к РФ хорошо – как бы «назло» своим противникам. На практике это дало, например, публицистов и блогеров, которые периодически хвалят Владимира Путина за этнический национализм, хотя он его очевидный противник.

Это, конечно, сугубо параллельная реальность, но она – часть имиджа РФ как государства. И тот же Квели, судя по всему, является типичной жертвой пропаганды, которую в припадке праведной ярости теперь тиражирует сам. Из РФ это выглядит просто смешно, но многомиллионная аудитория музыканта в США не будет разбираться, кто на самом деле такие – Михаил Боярский и Тимати. Теперь достаточно их совместных фотографий с Владимиром Путиным, чтобы назвать президента РФ фюрером (что и сделали некоторые подписчики Квели).

Это не просто бросает тень на Россию и ее имидж в других странах. Гораздо обиднее, что это обесценивает наш реальный козырь, который должен являться частью нашей «мягкой силы».

Не все в РФ это осознают, но с учетом международного тренда на борьбу с неравенством и истеричных кампаний в западных СМИ действительно важной частью нашей истории является отсутствие в ней структурированного расизма.

Когда Александров снял свой «Цирк», чернокожих в США пускали далеко не во все кинотеатры.

Россия никогда не колонизировала Африку, русские никогда не держали чернокожих в зоопарках, в качестве рабов и за людей второго сорта. При этом наш главный национальный поэт по корням происходит из Африки – даже это сейчас важно в контексте международной борьбы за умы.

Если в 1990-х годах РФ позиционировалась в США как отсталое государство, которому нужно многому научиться, то с позиции актуальных политических трендов, это мы гораздо более прогрессивные в вопросах прав женщин и чернокожих, так что это у нас можно многому поучиться.

Это вопиющее несоответствие тому образу России, который пытаются создать ее противники, либо замалчивают, либо заменяют на откровенное вранье. Поэтому истерика Квели хотя и смешна, но отнюдь не безобидна, поскольку укореняет в сознании обывателей антироссийский миф, сознательно использующийся нашими противниками как противодействие нашей «мягкой силе».

