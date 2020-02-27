Глава ЦИК выступила против введения порога явки на голосовании по Конституции

27.02.2020, 12:37, Новости дня

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить минимальный порог явки на предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции.

Памфилова сообщила на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, что «исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать». Она подчеркнула, что «это должно быть свободное волеизъявление», передает ТАСС.

«Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», – добавила она.

Ранее было определено время голосования по Конституции. Также сообщалось, что день голосования решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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