Супруга киевского мэра Кличко отпраздновала день рождения на лыжах

27.02.2020, 12:30, Новости дня

Жена мэра Киева Виталия Кличко 26 февраля отпраздновала день рождения на горнолыжном курорте, опубликовав на своей персональной странице в Instagram селфи на фоне горных пейзажей.

«Лучший подарок, который вы можете себе подарить – это позволить наслаждаться каждым днем своей жизни», – написала Наталья. По ее словам, она счастлива от того, что у нее есть такая возможность.

Thank You for all your Wishes * … The Best present which you can give yourself-it’s to enjoy every Day of your Life! * I am Happy to have this chance *

Позже супруга Кличко опубликовала в разделе историй фото праздничного ужина в ресторане. Наталья появилась на ужине в черном мини-платье, дополнив образ серьгами с протяжкой.

В качестве угощений именинница выбрала морепродукты.

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты «Черная жемчужина». В 2011 году нецекий журнал Gala назвал супругов парой года.

Наталья и Виталий Кличко воспитывают троих детей – сыновей Егора и Максима и дочь Елизавету.

Наталья Кличко длительное время проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. Он заявлял о намерении снова баллотироваться на пост городского головы на местных выборах, которые должны состояться в 2020 году.