Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

27.02.2020, 12:30, Новости дня

В Перми заведующая детским садом "Гармония", в котором на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, передает РИА Новости.

Департамент образования провел проверку по данному факту, и выяснилось, что праздник был организован частной компанией.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор начальнику управления дошкольного образования Ольге Ершовой и заведующей детским садом "Гармония" Светлане Бурцевой. После этого заведующая приняла решение об увольнении.