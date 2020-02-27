Заведующая детсадом в Перми уволилась после песни про водку

27.02.2020, 12:30, Новости дня

В Перми заведующая детским садом "Гармония", в котором на празднике Масленицы детям включили песню про водку, пиво и вино, уволилась по собственному желанию, передает РИА Новости.

Департамент образования провел проверку по данному факту, и выяснилось, что праздник был организован частной компанией.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор начальнику управления дошкольного образования Ольге Ершовой и заведующей детским садом "Гармония" Светлане Бурцевой. После этого заведующая приняла решение об увольнении.



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