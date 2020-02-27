В Кремле ответили на вопрос о выплатах ветеранам стран СНГ к 75-летию Победы

27.02.2020, 12:30, Новости дня

Ветераны Великой Отечественной войны, имеющие гражданство России, получат выплаты в честь 75-летия Победы независимо от места проживания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее Песков пообещал уточнить вопрос о выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим в странах СНГ.

Тем временем Союз ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии попросил Москву предоставить 20 абхазским фронтовикам такие же выплаты к 75-летию Победы, какие получат участники войны, проживающие в России.

Напомним, в января Путин дал распоряжение о единовременной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам (по 75 тыс. рублей) и труженикам тыла (50 тыс. рублей).