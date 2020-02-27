Врачи назвали несовместимые с алкоголем продукты питания

27.02.2020, 12:30, Разное

Во время употребления пищи нужно соблюдать правила безопасности для сохранения здоровья. Российские диетологи назвали продукты питания, которые не стоит совмещать со спиртными напитками.
Главным правилом безопасного распития водки или вина считается обязательная закуска и чувство меры. Между тем, пища в этом случае не является панацеей от неприятностей. Жирная провизия защищает от опьянения только определенное время, обволакивая стенки желудка, но постепенно алкоголь проникает в кровь, предварительно скапливаясь в кишечнике. Такая еда заметно усиливает нагрузку на печень, а когда та уже не может оперативно и полноценно работать, пища плохо усваивается, и спирт быстрее начинает действовать.

Диетологи предупреждают, что напитки нельзя мешать, важное значение имеет закуска: неправильно подобранные ингредиенты приведут лишь в к негативным последствиям. Например, не подходит острое и тяжелое питание с содержанием лука, чеснока и горчицы в связи с их окислительной составляющей. Не стоит закусывать кондитерскими изделиями, как и выпивать большое количество лимонада. Первым желудок станет перерабатывать сахар из-за его энергетической ценности, а спирт в данное время расщепляется медленнее. К столу не рекомендуется подавать маринованные или жареные грибы, которые вместе с алкоголем приводят только к интоксикации организма.



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