Анонсировано участие российских военных кораблей в параде на Филиппинах

27.02.2020, 12:30, Новости дня

Группа кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), в том числе подводная лодка, в мае этого года примет участие в военно-морском параде на Филиппинах, сообщил источник в силовых структурах Приморского края.

«Такой визит прорабатывается. Состав группы кораблей ТОФ пока не определен, но точно известно, что в ней будет дизель-электрическая подводная лодка», – сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что российская подлодка впервые побывает у берегов Филиппин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / «Без живодерен». alyona alyona призвала отказаться от меха и кожи

06.01 / Число туристов в Крыму за год выросло на 9,3%

22.02 / Россия упрекнула дипломатов США в использовании методов бульварных журналистов

18.02 / Президента предложили сделать гарантом мира и согласия в стране

17.01 / Зеленский назначил нового руководителя управления СБУ в Хмельницкой области

25.02 / Нефть коррекционно подорожала после падения из-за коронавируса

14.01 / Суд арестовал имущество Николаевского судостроительного завода

28.12 / Лидер меджлиса порадовался подарку из Крыма

26.02 / ФСБ пресекла вооруженное нападение детей на школу в Саратове

10.02 / Усманов подарил МОК манифест Кубертена за 9 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика