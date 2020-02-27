И вот слеза ползет у миллионов. Южный посвятил стихотворение Шараповой

27.02.2020, 12:30, Новости дня

Бывший российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный посвятил стихотворение Марии Шараповой, которая накануне объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Как неожиданно порою происходит,
И вроде ждешь момента этого давно,
А как сказала Маша, что уходит, –
И оказался не готов никто.

Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!⠀

Твоя карьера – взлеты и падения,
Но ты всегда-всегда на высоте,
И даже трудности в твоей карьере
Тебя лишь сделали сильнее всех.

И вот слеза ползет у миллионов,
Поверить мы не можем, не хотим.
Хоть Машу не увидеть нам на корте,
Ну хоть ее конфеты поедим.

Спасибо хочется сказать тебе
За всю карьеру и победы те,
За все эмоции, что ты нам подарила,
А вот сейчас нам грустно и тоскливо", – написал Южный в Instagram.

 

 

 

 

 

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Публикация от Mikhail Youzhny (@youzhnyofficial) 26 Фев 2020 в 9:31 PST

Напомним, Шарапова – пятикратная победительница турниров теннисного "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира. Мария всего одержала 39 побед на турнирах WTA, из которых 36 – в одиночном разряде. Уроженка Нягани также стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.



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