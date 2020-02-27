И вот слеза ползет у миллионов. Южный посвятил стихотворение Шараповой
27.02.2020, 12:30, Новости дня
Бывший российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный посвятил стихотворение Марии Шараповой, которая накануне объявила о завершении профессиональной карьеры.
"Как неожиданно порою происходит,
И вроде ждешь момента этого давно,
А как сказала Маша, что уходит, –
И оказался не готов никто.
Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем –
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!⠀
Твоя карьера – взлеты и падения,
Но ты всегда-всегда на высоте,
И даже трудности в твоей карьере
Тебя лишь сделали сильнее всех.
И вот слеза ползет у миллионов,
Поверить мы не можем, не хотим.
Хоть Машу не увидеть нам на корте,
Ну хоть ее конфеты поедим.
Спасибо хочется сказать тебе
За всю карьеру и победы те,
За все эмоции, что ты нам подарила,
А вот сейчас нам грустно и тоскливо", – написал Южный в Instagram.
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Напомним, Шарапова – пятикратная победительница турниров теннисного "Большого шлема" и экс-первая ракетка мира. Мария всего одержала 39 побед на турнирах WTA, из которых 36 – в одиночном разряде. Уроженка Нягани также стала серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.
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