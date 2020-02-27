Двое полицейских убили пассажира такси электрошокером в Иркутске

27.02.2020, 12:26, Разное

Уснувший в такси пассажир умер в Иркутске после того, как двое полицейских попытались разбудить его с помощью электрошокером. Их уволили из правоохранительных органов и поместили под арест, сообщает телеканал «Царьград».

Инцидент произошел ночью 15 февраля. Водитель не смог разбудить 24-летнего молодого человека и вызвал на помощь стражей порядка. Прибывшие на место полицейские решили применить специальные средства, но удар током оказался для него смертельным. В отношении бывших полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями.