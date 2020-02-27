Двое полицейских убили пассажира такси электрошокером в Иркутске

27.02.2020, 12:26, Разное

Уснувший в такси пассажир умер в Иркутске после того, как двое полицейских попытались разбудить его с помощью электрошокером. Их уволили из правоохранительных органов и поместили под арест, сообщает телеканал «Царьград».

Инцидент произошел ночью 15 февраля. Водитель не смог разбудить 24-летнего молодого человека и вызвал на помощь стражей порядка. Прибывшие на место полицейские решили применить специальные средства, но удар током оказался для него смертельным. В отношении бывших полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий с тяжкими последствиями.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / «Проститутка!»: разъяренный Разин набросился на Баскова

18.01 / Нелли Ермолаева интригует поклонников снимком с таинственным красавцем

25.02 / Божена Рынска трогательно обратилась к покойному супругу

23.01 / Профессор из Монтаны считает, что НЛО могут быть туристическими «круизными лайнерами» из Будущего

06.01 / «Ощущение, что умрешь прямо тут»: Бородина мучается от страшных приступов

10.01 / «О сколько нам открытий чудных…»: Названы интересные достижения науки в прошедшем десятилетии

26.02 / Мнение: Грешное дело?

01.02 / В Екатеринбурге прошел митинг против изменения Конституции

25.01 / Как сейчас выглядит бывший самый толстый ребенок в мире

09.01 / Продюсер «Вторжения» Михаил Врубель снимет ремейк «Гостьи из будущего»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика