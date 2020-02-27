Врачи несколько лет не осматривали ребенка в Екатеринбурге из-за персональных данных

27.02.2020, 12:26, Новости дня

В екатеринбургском детсаду ребенку не оказывали медицинскую помощь в течение нескольких лет из-за отказа родителей от обработки персональных данных, пишут СМИ со ссылкой на маму девочки.

«В течение двух лет моему ребенку не оказывают медицинскую профилактическую помощь в детском саду. Как отметила медсестра, это связано с моим отказом вносить данные в систему АИС МИР [автоматизированная информационная система «Медицинская интегрированная регистратура»]. При этом в Роскомнадзоре мне пояснили, что отказ от электронной обработки данных не должен влиять на оказание медицинских услуг», – сообщила собеседница Ura.ru.

Она обратилась в детскую городскую больницу, к которой прикреплен детсад, в управление здравоохранения города, областной минздрав и прокуратуру.

В ответе больницы сообщается, что мать ребенка якобы подписала «отказ от любого медицинского вмешательства в отношении дочери без предварительного письменного согласия и присутствия». Мать девочки утверждает, что все выдаваемые ей письменные согласия на осмотры подписывала в срок.

«Из-за того, что ребенок не проходил вовремя осмотр у стоматолога, у нее развился свищ на десне. Попытки донести позицию до главврача больницы закончились моими жалобами в полицию, поскольку меня не хотели пускать в кабинет», – отметила она.

Заведующая детсадом подтвердила, что ребенка действительно не осматривали медики. Она не прокомментировала заявления представителей больницы.

В августе 2019 года в Западно-Сибирском медицинском центре ФМБА РФ врачи отказались принимать девушку, у которой начался отек легких.



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