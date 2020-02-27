Диетолог Людмила Бабич: Квашеная капуста и редька помогут организму ранней весной

27.02.2020, 12:21, Разное

Врач-диетолог Людмила Бабич подсказала доступный способ устранить нехватку витаминов ранней весной. Эксперт назвала квашеную капусту и редьку «витаминным и полезным средством».

К концу зимы многие овощи и фрукты утрачивают свои ценные качества, но это никак не сказывается на простых продуктах, которые встречаются на любой отечественной кухне. Следуя пищевой моде и увлекаясь заморскими деликатесами, некоторые забывают о пользе капусты или редьки. Уникальность овощей заключается в способности хорошо сохраняться и сохранять в своем составе полезные вещества.

Рекордсмен по содержанию витамина С квашеная капуста относится к тем немногим продуктам, которые содержат гораздо больше витаминов в заквашенном виде, чем в свежем. Специалист советует употреблять в пищу кислую капусту не сразу, а через пару недель с момента приготовления. К этому времени в ней распадаются вредные для здоровья нитриты. Наличие редкого витамина К позволяет диетологам считать продукт помощником в борьбе против онкологии. Также необходима капуста в питании тех, кто намерен похудеть.

Не все знают, что такой распространенный овощ, как редька, является очень мощным природным антибиотиком, помогающим в борьбе с микробами. Кроме того, благодаря легкой горечи, овощ участвует в расщеплении вредного холестерина и выведении его из организма. Полезна редька и тем, кто страдает от отечности, имеет проблемы с давлением. Мочегонные свойства продукта действуют мягко в отличие от лекарственных препаратов.