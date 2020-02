Грэм перед камерой сцедила грудное молоко

27.02.2020, 12:18, Новости дня

Ставшая впервые матерью 32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм показала в Instagram, как сцеживает грудное молоко. Она сделала это с помощью помпы.

«Использую, чтобы отвечать на электронные письма о моих поездках. Сейчас я прокачиваюсь, пока моя грудь не взорвалась…» – написала она.

Грэм родила сына 18 января. О беременности она сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

С мужем Джастином Ирвином Грэм живет в браке с 2010 года.