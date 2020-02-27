В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, шестеро погибших

27.02.2020, 12:18, Новости дня

26 февраля на территории завода североамериканской пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин, США) произошла стрельба, погибли шесть человек, сообщает телеканал FOX6 News. 

Стрельбу отрыл 51-летний сотрудник предприятия. Он расстрелял пятерых коллег, а затем покончил с собой. 

Во время происшествия на заводе находилось около 1000 человек. 

Мотивы стрелка до сих пор неясны.

В компании называют его «активным сотрудником», сообщает CNN. В то же время источники CBS 2 в полиции рассказали, что стрелок был уволен ранее в тот день. После увольнения он якобы украл пропуск у другого работника предприятия, вернулся с пистолетом и начал стрельбу.

Завод Molson Coors является одной из самых популярных достопримечательностей в Милуоки. Журналисты отмечают, что во время стрельбы на предприятии проходили экскурсии.

Последняя массовая стрельба в городе произошла в 2012 году. 40-летний Уэйд Майкл Пэйдж открыл стрельбу в сикхском храме в пригороде Милуоки Оук-Крик. Погибли шесть человек, стрелок покончил с собой во время перестрелки с полицией.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Коляда: История моей работы в министерстве – это пять месяцев вообще без зарплаты, а потом – голый оклад в 16 тыс. грн

19.02 / США и Саудовская Аравия: 75 лет партнерства

14.02 / Эксперт назвал опасные для женского здоровья факторы при работе машинистом поезда

27.02 / Киевский прокурор «сливал» Альперину информацию о следственных действиях – СМИ

12.02 / «Вопрос дней». Гончарук сказал, что задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков

20.02 / Прием антибиотиков-макролидов беременными связали с риском врожденных дефектов

15.02 / Офис президента хочет судиться с журналистами «Схем», в Мюнхене предложили скандальный план «12 шагов». Главное за день

24.01 / Отменены все рейсы из китайского Уханя в Москву

26.02 / Мир пополнился еще одной больной экономикой

21.01 / Степан Черновецкий заявил, что «испанское» дело против него закрыто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика