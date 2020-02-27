В США произошла стрельба на пивоваренном заводе, шестеро погибших

27.02.2020, 12:18, Новости дня

26 февраля на территории завода североамериканской пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки (штат Висконсин, США) произошла стрельба, погибли шесть человек, сообщает телеканал FOX6 News.

Стрельбу отрыл 51-летний сотрудник предприятия. Он расстрелял пятерых коллег, а затем покончил с собой.

Во время происшествия на заводе находилось около 1000 человек.

Мотивы стрелка до сих пор неясны.

В компании называют его «активным сотрудником», сообщает CNN. В то же время источники CBS 2 в полиции рассказали, что стрелок был уволен ранее в тот день. После увольнения он якобы украл пропуск у другого работника предприятия, вернулся с пистолетом и начал стрельбу.

Завод Molson Coors является одной из самых популярных достопримечательностей в Милуоки. Журналисты отмечают, что во время стрельбы на предприятии проходили экскурсии.

Последняя массовая стрельба в городе произошла в 2012 году. 40-летний Уэйд Майкл Пэйдж открыл стрельбу в сикхском храме в пригороде Милуоки Оук-Крик. Погибли шесть человек, стрелок покончил с собой во время перестрелки с полицией.